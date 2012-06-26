(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,周末逢季底压力大增

* 短率大致平稳

* 周末又逢季底、月底,压力大增

记者 高洁如

路透台北6月25日电---台湾银行间短率周一大致平稳,尽管逢例行支出日高峰,但央行存单到期金额可观纾解市场资金压力,市场供需有序,短率变化不大.

交易员表示,由于存单到期金额不少,即便缺乏资金的银行也自行减少申报因应月底到来,令市场供需相对稳定.部分能拆出较长期资金的外商银也开始供给跨月资金,但要小幅加码拆出利率.

"外商可以做长的拆出的话,今天就可以跨月了,只不过利率要加码一点."一公股银行人士称.

展望本周,交易员表示,本周五是季底、也是月底最后一日,且逢周末,资金压力预料会大增,这将使短率有走高的压力.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.510%,上日在0.513%;区间在0.388-0.720%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.780%,上日在0.506-0.770%.

**短票利率稍走高,但天期也长**

短票方面,票券商指出,由于月内的短票非常少,因此今日卖出的短票以跨月居多,成交区间较上周五略微上移.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%,上日在0.85-0.87%.大型公股银行承作的一个月利率也在0.87%.

央行稍早公布,今日共发行2,829.3亿台币存单,相较存单到期金额2,888.3亿,存单发行余额减少59亿.

[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,740.8亿,除今日之外,依序为周二50.50亿、周三2,619亿、周四690亿及周五2,493亿.而周三则是有400亿公债发行的紧缩因子.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为525亿台币;累计超额准备为1,496亿台币,加计前期1%的超额准备为2,696亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债同业附买回(RP)利率则是持稳未变,投信端有申购款流入,主动找券需求增加,连带使得承作公债RP受惠,整体资金状况偏松.

资金调度人士表示,寿险申购基金令今日投信资金供应充裕,调度较为容易;不过,因逢季底及月底有作帐需求,加之明日起多档债券将密集交割,预料资金需求逐日显现,交易商担忧资金供给不稳而不敢掉以轻心,对短率趋坚走势审慎以对.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周二(26日)有29亿台币的土地银行金融债;周三(27日)有101/5R期公债和远东商银(2845.TW)金融债交割,金额分别为400亿及30亿;周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割.(完)