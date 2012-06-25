〔东南亚股市〕多数收低,菲律宾股市因企业获利预期良好而上扬

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷6月25日电---东南亚股市周一多数收跌,菲律宾股市逆势收高,因诸如菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS)等大盘股受益于良好获利预期而上涨.
菲律宾股市.PSI上涨0.9%至六周来最高收位,其中PLDT大涨4.9%.该股的成交也最活跃.
AsiaSec Equities驻马尼拉销售部门主管Oliver Plana表示,包括电信股、综合类股和能源股在内的菲律宾上市公司的业绩前景具有吸引力.
他说:"本土市场越来越得到外资的青睐.这是因为宏观数据良好且获利预期不错."
整体而言,该地区的投资者依旧担忧欧债危机以及全球经济放缓.马来西亚股市.KLSE收平,盘中曾一度触及日内纪录高位1,611.50点.
1038GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2815.26 -12.83 -0.45 +6.38 2646.35
马来西亚 .KLSE 1603.12 0.05 +0.00 +4.73 1530.73
泰国 .SETI 1147.43 -5.48 -0.48 +11.91 1025.32
印尼 .JKSE 3857.59 -31.93 -0.82 +0.93 3821.99
菲律宾 .PSI 5167.20 47.13 +0.92 +18.19 4371.96
越南 .VNI 424.12 -3.05 -0.71 +20.64 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)