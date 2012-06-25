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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 18:50 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,菲律宾股市因企业获利预期良好而上扬

路透曼谷6月25日电---东南亚股市周一多数收跌,菲律宾股市逆势收高,因诸如菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS)等大盘股受益于良好获利预期而上涨.

菲律宾股市.PSI上涨0.9%至六周来最高收位,其中PLDT大涨4.9%.该股的成交也最活跃.

AsiaSec Equities驻马尼拉销售部门主管Oliver Plana表示,包括电信股、综合类股和能源股在内的菲律宾上市公司的业绩前景具有吸引力.

他说:"本土市场越来越得到外资的青睐.这是因为宏观数据良好且获利预期不错."

整体而言,该地区的投资者依旧担忧欧债危机以及全球经济放缓.马来西亚股市.KLSE收平,盘中曾一度触及日内纪录高位1,611.50点.

1038GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2815.26 -12.83 -0.45 +6.38 2646.35

马来西亚 .KLSE 1603.12 0.05 +0.00 +4.73 1530.73

泰国 .SETI 1147.43 -5.48 -0.48 +11.91 1025.32

印尼 .JKSE 3857.59 -31.93 -0.82 +0.93 3821.99

菲律宾 .PSI 5167.20 47.13 +0.92 +18.19 4371.96

越南 .VNI 424.12 -3.05 -0.71 +20.64 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 隋芬

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