〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受助于美国乾旱天气和出口需求

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月25日电---马来西亚毛棕榈油期货周一收高,因美国遭遇乾旱天气料影响豆油产量,棕榈油需求有望因此获得提振.
因美国天气原因,棕榈油期货上周上涨4%,周一市场延续升势,因担心乾旱程度或超出预期.
穆斯林斋月前出口增长,也增加多头人气.
马来西亚Kenanga Investment Bank市场分析师 Alan Lim Seong Chun表示:"乾旱的天气提供扶助.由于斋月前最后的买盘,需求也还不错."
"还有本周将召开欧盟峰会.鉴于整体股市已下挫很多,市场预期欧洲领导人将做出一些支撑经济的决定.存在进一步刺激的条件,这将支撑包括棕榈油在内的大宗商品市场."
指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3跳升2.6%,收报每吨3,030马币,盘中一度触及3,059马币.
成交量为26,177口,高于通常的25,000口.
Intertek Testing Services称,本月前25日马来西亚棕榈油出口增长4.4%至120万吨,对中国、印度和巴基斯坦的出口增加.另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance则将出口数据公布时间推迟到周二.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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