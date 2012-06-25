〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受助于美国乾旱天气和出口需求

路透新加坡6月25日电---马来西亚毛棕榈油期货周一收高,因美国遭遇乾旱天气料影响豆油产量,棕榈油需求有望因此获得提振.

因美国天气原因,棕榈油期货上周上涨4%,周一市场延续升势,因担心乾旱程度或超出预期.

穆斯林斋月前出口增长,也增加多头人气.

马来西亚Kenanga Investment Bank市场分析师 Alan Lim Seong Chun表示:"乾旱的天气提供扶助.由于斋月前最后的买盘,需求也还不错."

"还有本周将召开欧盟峰会.鉴于整体股市已下挫很多,市场预期欧洲领导人将做出一些支撑经济的决定.存在进一步刺激的条件,这将支撑包括棕榈油在内的大宗商品市场."

指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3跳升2.6%,收报每吨3,030马币,盘中一度触及3,059马币.

成交量为26,177口,高于通常的25,000口.

Intertek Testing Services称,本月前25日马来西亚棕榈油出口增长4.4%至120万吨,对中国、印度和巴基斯坦的出口增加.另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance则将出口数据公布时间推迟到周二.(完)