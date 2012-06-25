〔国际油市〕亚洲石脑油价格反弹,裂解价差上涨

路透新加坡6月25日电---亚洲石脑油价格周一从近21个月低点反弹,至三日高位,裂解价差触及每吨升水28.35美元的五日高点.

8月上半月公开规格石脑油报每吨706.50美元,较上周五涨约1.3%.

由于预期印度和欧洲石脑油出口将减少,卖家信心已经改善.

一位在新加坡的交易员说:"由于国内(对汽油)需求强劲,印度继续减少现货出口,而美国夏季驾车高峰季也将吸引走更多的欧洲石脑油,留给亚洲的将减少."

石脑油可被用来提炼汽油,或与汽油混合.亚洲目前结构性短缺石脑油,若欧洲和地中海不对远东地区供应,价格恢复不会需要太长时间.

汽油裂解价差上涨约3.4%至三日高位每桶3.58美元,有更多越南的需求浮现.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 706.50 9.00 1.29 697.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 76.28 1.00 1.33 75.28

97号现货汽油GL97-SIN 99.30 1.40 1.43 97.90

95号现货汽油GL95-SIN 97.70 1.40 1.45 96.30

92号现货汽油GL92-SIN 94.00 1.10 1.18 92.90

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.58 0.11 3.17 3.47 (完)