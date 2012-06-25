〔国际油市〕亚洲石脑油价格反弹,裂解价差上涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月25日电---亚洲石脑油价格周一从近21个月低点反弹,至三日高位,裂解价差触及每吨升水28.35美元的五日高点.
8月上半月公开规格石脑油报每吨706.50美元,较上周五涨约1.3%.
由于预期印度和欧洲石脑油出口将减少,卖家信心已经改善.
一位在新加坡的交易员说:"由于国内(对汽油)需求强劲,印度继续减少现货出口,而美国夏季驾车高峰季也将吸引走更多的欧洲石脑油,留给亚洲的将减少."
石脑油可被用来提炼汽油,或与汽油混合.亚洲目前结构性短缺石脑油,若欧洲和地中海不对远东地区供应,价格恢复不会需要太长时间.
汽油裂解价差上涨约3.4%至三日高位每桶3.58美元,有更多越南的需求浮现.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 706.50 9.00 1.29 697.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 76.28 1.00 1.33 75.28
97号现货汽油GL97-SIN 99.30 1.40 1.43 97.90
95号现货汽油GL95-SIN 97.70 1.40 1.45 96.30
92号现货汽油GL92-SIN 94.00 1.10 1.18 92.90
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 3.58 0.11 3.17 3.47 (完)
--编译 王洋;审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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