〔国际油市〕亚洲燃料油市场稍稍反弹,180-燃料油升水达到四周高位

路透新加坡6月25日电---亚洲燃料油市场周一略微反弹,因在上周市场大体保持淡静之后,买盘重现.

180-cst燃料油现货升水小涨至四周高位,每吨较新加坡现货报价高5.00美元.不过380-cst燃料油升水跌至一周半低点每吨3.40美元,因有一笔交易以每吨较新加坡现货报价升水3.00美元的低位区间达成.

互换市场也更为活跃,接近20万吨固定合约换手.即期7月/8月跨月互换价差从四日低点反弹,来到两日高位每吨5.38美元.至少有10万吨该合约成交.

船用燃料油市场上,码头交货价触及17个月低点每吨568.00美元,不过鲜有交易达成,因买家预期价格将进一步下降,符合原油市场走弱的格局.

对燃料油的需求可能增加,因日本气象厅预测7-9月该国气温将高于往年,这或将推动夏季用电高峰时期的电力需求.

在西方,美国石油公司艾克森美孚(Exxon Mobil)将于9月份改装其存在缺陷的炼厂.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 574.20 2.50 0.44 571.70

现货380CST燃料油 FO380-SIN 562.85 2.05 0.37 560.80

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 568.00 -2.00 -0.35 570.00

380CST船用燃料油升水 5.15 -4.05 -44.02 9.20

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.00 0.85 20.48 4.15

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.40 -0.55 -13.92 3.95 (完)