〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差降至四日低点,因需求不振

路透新加坡6月25日电---周一亚洲柴油裂解价差跌至四日低位,报每桶升水16.45美元,结束连涨四日局面,因亚洲进口商需求疲弱,抵消了欧洲与远东炼厂削减开工率造成的供应减少.

交易员说,供应削减情况能够支撑市场,但只是就短期而言,因围绕全球经济的不确定性将遏制燃油产品需求.

"炼厂总会调整产量水平来应对利润率的下滑,但整体而言,我预计欧债危机将导致需求相对疲软."新加坡一交易员说.

印尼与越南的柴油需求迟缓,不过越南料将求购7月柴油,因该国唯一的Dung Quat 炼厂已经关闭.

柴油互换合约交易量降至20万桶,为约两周来最低,6月20日曾达到110万桶.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 106.21 -0.04 -0.04 106.25

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 105.21 -0.04 -0.04 105.25

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 106.71 -0.04 -0.04 106.75

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 107.71 -0.09 -0.08 107.80

7月柴油互换 GOSGSWMc1 105.30 -0.05 -0.05 105.35

8月柴油互换 GOSGSWMc2 105.39 0.00 0.00 105.39 (完)