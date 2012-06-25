〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差降至四日低点,因需求不振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月25日电---周一亚洲柴油裂解价差跌至四日低位,报每桶升水16.45美元,结束连涨四日局面,因亚洲进口商需求疲弱,抵消了欧洲与远东炼厂削减开工率造成的供应减少.
交易员说,供应削减情况能够支撑市场,但只是就短期而言,因围绕全球经济的不确定性将遏制燃油产品需求.
"炼厂总会调整产量水平来应对利润率的下滑,但整体而言,我预计欧债危机将导致需求相对疲软."新加坡一交易员说.
印尼与越南的柴油需求迟缓,不过越南料将求购7月柴油,因该国唯一的Dung Quat 炼厂已经关闭.
柴油互换合约交易量降至20万桶,为约两周来最低,6月20日曾达到110万桶.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 106.21 -0.04 -0.04 106.25
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 105.21 -0.04 -0.04 105.25
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 106.71 -0.04 -0.04 106.75
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 107.71 -0.09 -0.08 107.80
7月柴油互换 GOSGSWMc1 105.30 -0.05 -0.05 105.35
8月柴油互换 GOSGSWMc2 105.39 0.00 0.00 105.39 (完)
--编译 隋芬;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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