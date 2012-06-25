版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 21:44 BJT

〔标题新闻〕民间出口商报告在2012/13年度将向中国出口12万吨美国大豆--美国农业部

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8HP2K5]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐