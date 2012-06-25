〔英国债市〕英债期货与德债一同上涨,因对欧盟峰会的疑虑加剧

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
路透伦敦6月25日电---英国公债期货周一在德债涨势带动下上扬,因市场越加质疑本周的欧盟峰会能否在解决欧债危机方面有所进展.
股市下跌和欧元区二线国家公债收益率上升,带动投资者进行避险交易.
"目前对外部推动因素的关注要多于内部因素,但与此同时就(英国)自身财政状况问题,需要看到更好的消息,"法国农业信贷集团策略师Orlando Green称.
周二英国将公布公共部门收支短差数据.
9月英债期货FLGU2结算价涨49个跳动点,至119.62,表现较德债落后约80个跳动点.在连续三周下跌后,德债上扬.
周二英国将标售12.5亿英镑、票息为0.125%的2029年到期的通膨保值债券(TIPS).
10年期现货公债GB10YT=RR收益率跌5个基点,至1.676%,较可比德债收益率差扩阔6.5个基点,至21.5个基点.(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
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* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。