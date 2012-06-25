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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 00:47 BJT

〔英国债市〕英债期货与德债一同上涨,因对欧盟峰会的疑虑加剧

路透伦敦6月25日电---英国公债期货周一在德债涨势带动下上扬,因市场越加质疑本周的欧盟峰会能否在解决欧债危机方面有所进展.

股市下跌和欧元区二线国家公债收益率上升,带动投资者进行避险交易.

"目前对外部推动因素的关注要多于内部因素,但与此同时就(英国)自身财政状况问题,需要看到更好的消息,"法国农业信贷集团策略师Orlando Green称.

周二英国将公布公共部门收支短差数据.

9月英债期货FLGU2结算价涨49个跳动点,至119.62,表现较德债落后约80个跳动点.在连续三周下跌后,德债上扬.

周二英国将标售12.5亿英镑、票息为0.125%的2029年到期的通膨保值债券(TIPS).

10年期现货公债GB10YT=RR收益率跌5个基点,至1.676%,较可比德债收益率差扩阔6.5个基点,至21.5个基点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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