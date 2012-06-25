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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 03:07 BJT

〔标题新闻〕美国企业借款5月按年增长10.7%,较4月增加1.6%,主要是更新设备--ELFA

ELFA:设备租赁和融资协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8HPBI7]

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