〔美国债市〕公债价格上涨,欧债疑虑和股市下跌提供支撑

路透纽约6月25日电---美国公债价格周一受避险买盘推动上涨,因股市下跌,市场对本周稍晚的欧盟峰会在解决欧债危机方面取得重大成果的疑虑蔓延.

上周五,德国,法国,意大利和西班牙领导人会议给出喜忧参半的信号,尽管德国总理梅克尔与其他三国领导人同意推出1,300亿欧元经济增长计划,但她反对发行欧元区共同债券的构想.

此外,西班牙周一正式请求援助该国银行业,但未明确说明到底需要多少资金.

"市场对本周稍晚的欧盟峰会能提供激励作用并没有真正的信心,也不真相信领导人会出台什么方案,"Action Economics驻旧金山全球固定收益分析执行董事Kim

Rupert表示."这导致今天市场出现大量避险交易."

指标10年期公债价格上涨19/32,收益率(殖利率)US10YT=TWEB报1.61%,周五尾盘报1.68%.10年期公债收益率料录得6月1日以来最大单日跌幅,不过目前仍接近本月初以来交投区间的中点.

标准普尔500指数.SPX跌1.4%.

"欧洲传出许多言论,称本周稍晚的峰会不会取得任何进展,因此所有人都逃离风险资产,转入认为安全的资产,"波士顿John Hancock资产管理的执行董事Jeffrey Given表示."投资者将资金从股市撤出,买入公债.再一次,人人都设法保护资金."

数据显示,美国5月新屋销售增幅超出分析师的预期,但没有对市场产生明显的影响.

"这进一步巩固了对欧债危机的忧虑盖过了其他考虑因素的观点,"Given表示.

本周即将公布的其他经济数据包括6月消费者信心、5月耐久财(耐用品)订单、最新一周初请失业金人数以及5月个人所得和支出等数据.

上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)调降今年经济增长率预估至1.9-2.4%,并延长扭转操作,规模增加2,670亿美元,以扶助经济增长.[ID:nSB1626946]

卖短买长(扭转操作,twist operation)利用卖出短期公债的资金买入长期公债,从而压低借款利率.

周一美联储卖出了83.7亿美元公债,到期日介于2014年3月至2014年10月.美联储按计划将在周二、周三和周五买入较长期限公债,并在周四再次卖出短期公债.

本周交易商也会关注美国财政部发售的990亿美元新债.

财政部将在周二标售350亿美元两年债US2YTWI=TWEB,周三标售350亿美元五年债US5YTWI=TWEB,并在周四标售290亿美元七年债US7YTWI=TWEB.

此外,交易商也会留意最高法院关于2010年合理医疗费用法案是否违宪的裁决.最高法院周一表示,将在周四宣布裁决.

Given认为,在裁决公布之前的期间市场可能会产生波动.

"值得留意周四最高法院裁决公布之前市场的表现,"他表示.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+) 0.299

五年期公债US5YT=RR 99-19/32 (+07/32) 0.711

10年期公债US10YT=RR 101-08/32 (+19/32) 1.613

30年期公债US30YT=RR 106-14/32 (+1-19/32) 2.686 (完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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