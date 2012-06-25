〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,高温干热天气威胁大豆产量

路透6月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,远月合约领涨,干燥的天气和越来越高的温度威胁着美国作物产量.
交投最热络的11月大豆期货SX2突破合约前高点每蒲式耳14.00美元,创下新高14.37美元.2012年9月、2013年1月和8月大豆期货均创下合约高位.
CBOT-7月大豆期货SN2触及14.91-1/4美元,这是5月2日以来连续图形上的最高水准.该合约收高40美分,报14.82-1/2美元.
豆粕和豆油期货亦上扬,远月合约领涨.除现货7月外,豆粕在多数月份均创下合约高点.
徘徊在洛基山上的一条高压脊料将在本周稍后至下周东移,穿过中西部和三角洲地区,为中西部带来夏季最炎热的日子.周四芝加哥的高温可达38摄氏度.
稍后大豆期货略微回吐涨幅,因电脑化预报模式暗示,下周初的降雨可能将横扫中西部的东部,但人们怀疑这一预报结果可能会改变.
美国农业部证实,向中国销售了12万吨美国大豆,将于2012/13年付运.
路透调查分析师预计,美国农业部将于周一稍后公布的一周作物进程显示,美国大豆优良率为53%,低于前周的56%.
美国农业部公布,最近一周美国大豆出口检验数量为918.2万蒲式耳,低于交易商预计的1,200万至1,400万蒲式耳.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的一周补充报告显示,截至6月19日,大型投机客将他们的CBOT大豆净多头部位增加4,235口,至182,294口.
7月豆粕合约SMN2涨10.8美元,收报每短吨432.8美元.7月豆油合约BON2升1.53美分,报每磅51.27美分.
今日大豆预估成交量为297,599口;豆粕预估成交量为105,332口,豆油成交量为136,118口.
以下为CBOT农产品期货在2027 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 631.00 40.00 6.8% -2.4%
CBOT大豆Sc1 1482.50 40.00 2.8% 23.7%
CBOT豆粕SMc1 432.80 10.80 2.6% 39.9%
CBOT豆油BOc1 51.27 1.53 3.1% -1.6%
CBOT小麦Wc1 724.25 51.00 7.6% 11.0%
CBOT稻米RRc1 1468.50 21.50 1.5% 0.5%
EU小麦BL2H0 224.75 8.25 3.8% 11.0%
NYMEX原油期货CLc1 79.21 -0.55 -0.7% -19.9%
道琼工业指数.DJI 12,503 -138 -1.1% 2.3%
现货金XAU= 1584.19 12.75 0.8% 1.3%
欧元/美元EUR= 1.2502 -0.005 -0.4% -3.4%
美元指数.DXY 82.4470 0.1910 0.2% 2.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 978 0 0.0% -43.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿