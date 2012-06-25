〔韩国数据〕6月消费者信心降至三个月最低,通胀预估与上月持平-央行

路透首尔6月26日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国6月消费者信心指数降至三个月最低,反映对全球经济放缓的担忧,尽管成长预期仍在正值区域.

韩国央行在一份声明中称,6月消费者信心指数从5月的105降至101,连续第四个月保持在100点关键水平之上.

该指数超过100显示预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数多于预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数.

最新的调查显示称,6月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为3.7%,与上月持平,仍处于央行目标区间2-4%的高端.

韩国央行在6月12-19日调查了逾2,000个家庭,涵盖该国56个主要城市.(完)

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