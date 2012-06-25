〔纽约汇市〕欧元因对欧盟峰会希望消退而下跌,日圆大涨(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 在欧盟峰会前投资者悲观情绪升温

* 梅克尔担忧欧盟关注"简单"危机解决方案

* 西班牙正式要求救助贷款

路透纽约6月25日电---欧元兑美元周一跌至近两周低点,且料进一步下跌,因投资者押注欧盟峰会将找不到欧债危机的解决方法.

投资者将资金置于避险工具中,推高美元兑欧元,并带动日圆兑欧元上涨近2%.澳元和新西兰元等高风险高收益货币下跌.

上周五欧元区四大国领导人举行会议后,人们对为期两天的欧盟峰会预期很低;在上周五的会议上,德国顶住了发行欧元区共同债券或更灵活使用欧洲救助基金的压力.

德国政府发言人周一表示,德国总理梅克尔担心欧盟峰会将把过多注意力放到债务共担问题上,重申此前的反对立场.

"我们可能因缺乏危机解决方案而再次感到沮丧,"Faros Trading董事总经理Brad Bechtel称.

欧元/美元EUR=一度跌至1.2469美元,为6月12日以来最低水准,当日尾盘跌0.6%,报1.2501美元.根据路透数据,支撑位在1.2441美元左右的6月12日低点,策略师称,如果跌破此处,将打开测试6月1日创下的两年低点1.2286的大门.

西班牙经济部发表声明称,西班牙周一正式请求欧洲援助该国银行业,援助规模最多为1,000亿欧元.[ID:nSB1630174]

一些市场分析师认为,援助只是对西班牙整个国家全面救助的预演,上周该国借贷成本一度升至7%上方的欧元面世以来的纪录高位.

在关注西班牙之际,投资者也在关注意大利的表现.意大利将于周二标售零息债券和通膨保值债券,周四标售中长期公债.

西班牙和意大利融资成本大涨,加之他们转向标售较短期公债,这可能为未来再融资设置了更大的障碍.

根据路透数据,西班牙上次发行年期超过10年的公债是在2011年7月,意大利同期内仅标售了两笔此类公债.

**希腊**

德国政府发言人表示,欧盟在本周峰会上可能不会对希腊问题作出任何决定,为希腊救助条款可能被放宽的希望浇了盆冷水.

64岁希腊新财长周一因健康原因辞职,他上任还不到一周.

塞浦路斯周一申请欧盟救助其受希腊敞口困扰的银行业以及该国财赤.

分析师表示,鉴于欧元区经济数据疲弱以及二线国家借款成本不断增加,令欧洲央行有降息和延长流动性操作的压力,欧元可能保持迟滞.

"美国经济成长年率约为2%,欧洲的经济成长要慢许多,所以从经济成长状况来看,你仍会青睐美国,可能会吸引跨境资金流."Standard Life Investment汇市投资董事Ken Dickson表示.

美元兑日圆JPY=跌1%,报79.63日圆,欧元兑日圆EURJPY=跌1.5%,报99.55日圆,稍早跌至一周低点.

交易商自上周美联储没有出台积极的量化宽松政策,而是延长其扭转操作后一直作多美元.

澳元兑美元AUD=跌0.5%,报1.0006美元,新西兰元兑美元NZD=跌0.3%,报0.7870美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2503 1.2568 -0.52 -3.41 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.66 80.40 -0.92 +3.54 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.61 101.07 -1.44 +0.05 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9603 0.9548 +0.58 +2.42 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5572 1.5588 -0.10 +0.24 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0286 1.0242 +0.43 +0.91 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0003 1.0060 -0.57 -2.17 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2007 +0.02 -1.11 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8029 0.8065 -0.45 -3.60 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7874 0.7890 -0.20 +1.16 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9990 5.9598 +0.66 +0.37 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5041 7.4896 +0.19 -3.02 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0604 7.0068 +0.76 +2.51 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8270 8.8050 +0.25 -0.97 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/李军;审校 母红

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