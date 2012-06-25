版本:
中国
债券 | 2012年 6月 26日 星期二 06:16 BJT

〔标题新闻〕穆迪调降与汇丰控股美国子公司直接相关的两笔美国结构性金融交易的评级

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA9982]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐