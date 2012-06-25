〔西班牙评等〕穆迪在调降西班牙主权评级后下调该国多家银行业评级

美国债市：公债发行日程表
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路透纽约6月25日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一下调西班牙28家银行的长期债务和存款评级,同时亦下调两家发行人的评级.此前该机构于本月稍早将西班牙主权债信评级下调至仅高于垃圾级别的水准.
穆迪在声明中称,由于银行业与主权方面存在诸多联系,因此西班牙信用评级被调降"意味着西班牙银行业的债信情况也变弱了".
在被下调评级的银行中,西班牙国际银行(SAN.MC)长期评级从A3下调至Baa2.但其仍处于进一步调降评级的观察之中,也就是说,这家欧元区最大的银行有可能被继续调降评级.
不过穆迪的声明指出,周一调降后该银行的评级仍比国家主权评级Baa3高出一个级距,因该银行具有地理多元性的优势,且在西班牙主权债务方面的风险敞口可控.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
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* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。