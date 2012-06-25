日韩经济指标预测--6月26日-7月3日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月26日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 82
6月27日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 -- 盈余16.2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超708
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超588
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +3.0% +5.8%
6月28日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- +0.9%
(较上年同期) -- 持平
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 50.7
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -0.1% -0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 5月 持平 +0.2%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +0.4%
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.7% -0.8%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.5%
2330 日本失业率 5月 4.6% 4.6%
求才求职比 0.80 0.79
2350 日本工业生产 5月初值 -2.8% -0.2%
一个月预估 -- -3.2%
两个月预估 -- +2.4%
6月29日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- +16.2%
房屋开工(较上年同期) +6.7% +10.3%
7月1日(日)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 6月初值 -- 顺差23
进口 -- -1.1%
出口 -- -0.6%
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,108.7
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.5%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第二季 负4 负4
大型非制造业景气判断指数 正7 正5
日本短观小型制造业景气判断指数 负10 负10
小型非制造业景气判断指数 负9 负11
日本短观大型企业资本支出 第二季 +3.5% 持平
小型企业资本支出 -10.3% -12.9%
---------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 51.03
7月3日(二)
0130 日本加班工资 5月 -- +4.9% (完)
--编译 肖群英;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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