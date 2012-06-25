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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.36 -2.45 -4.47 2457816

搜狐 (SOHU.O) 40.08 -0.89 -2.17 645777

网易 (NTES.O) 56.50 -3.21 -5.38 1054696

百度 (BIDU.O) 111.02 -3.59 -3.13 4086653

亚信科技 ASIA.O 12.16 -0.22 -1.78 163930

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.38 -0.45 -3.25 2534545

联电 (UMC.N) 2.07 -0.03 -1.43 313445

日月光 (ASX.N) 4.21 -0.13 -3.00 105620

矽品精密 (SPIL.O) 4.95 -0.15 -2.94 673407

和信超媒体 (GIGM.O) 1.18 +0.00 +0.00 21481

友达 (AUO.N) 3.89 -0.07 -1.77 169972

中华电信 (CHT.N) 30.49 -0.02 -0.07 22577

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.82 -0.16 -0.43 921328

香港

中国移动 (CHL.N) 52.37 +0.28 +0.54 198159

中国联通 (CHU.N) 12.27 -0.33 -2.62 326248

中国电信 (CHA.N) 42.05 -1.37 -3.16 42005

中芯国际 (SMI.N) 1.50 -0.07 -4.46 113604

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 -0.06 -1.63 4136

(完)

--整理 张涛

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