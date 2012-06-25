《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.36 -2.45 -4.47 2457816
搜狐 (SOHU.O) 40.08 -0.89 -2.17 645777
网易 (NTES.O) 56.50 -3.21 -5.38 1054696
百度 (BIDU.O) 111.02 -3.59 -3.13 4086653
亚信科技 ASIA.O 12.16 -0.22 -1.78 163930
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.38 -0.45 -3.25 2534545
联电 (UMC.N) 2.07 -0.03 -1.43 313445
日月光 (ASX.N) 4.21 -0.13 -3.00 105620
矽品精密 (SPIL.O) 4.95 -0.15 -2.94 673407
和信超媒体 (GIGM.O) 1.18 +0.00 +0.00 21481
友达 (AUO.N) 3.89 -0.07 -1.77 169972
中华电信 (CHT.N) 30.49 -0.02 -0.07 22577
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.82 -0.16 -0.43 921328
香港
中国移动 (CHL.N) 52.37 +0.28 +0.54 198159
中国联通 (CHU.N) 12.27 -0.33 -2.62 326248
中国电信 (CHA.N) 42.05 -1.37 -3.16 42005
中芯国际 (SMI.N) 1.50 -0.07 -4.46 113604
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 -0.06 -1.63 4136
(完)
--整理 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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