〔独家新闻〕戴尔提高报价,以23.2亿美元竞购Quest Software--消息

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
路透6月25日电---知情人士周一称,企业管理软件制造商Quest SoftwareQSFT.O从戴尔DELL.O收到提高后的收购报价,约为23.2亿美元.
最近有两方在竞购Quest,一方是私募股权公司Insight Venture Partners牵头的收购财团,另一方没有公开.
一名熟悉情况的消息人士周一对路透称,这家神秘竞标人其实就是戴尔.Quest周一披露,从这家神秘竞标方收到提高后的报价,即以每股27.50美元现金收购.但Quest仍未公开这家买方的身份.
路透5月25日曾报导称,戴尔计划以每股23-26美元收购Quest.由于收购谈判没有公开,该消息人士要求匿名.
戴尔周一拒绝置评,未能立即联系到Quest发言人.
Insight Venture Partners收购财团稍早报出的价格是接近21.7亿美元,或每股25.75美元,低于戴尔最新报价.
Quest股价周一收涨5.6%至27.7美元,暗示投资者预计还会有新的还价.戴尔股价下跌2%至11.9美元.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279