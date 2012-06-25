〔独家新闻〕戴尔提高报价,以23.2亿美元竞购Quest Software--消息

路透6月25日电---知情人士周一称,企业管理软件制造商Quest SoftwareQSFT.O从戴尔DELL.O收到提高后的收购报价,约为23.2亿美元.

最近有两方在竞购Quest,一方是私募股权公司Insight Venture Partners牵头的收购财团,另一方没有公开.

一名熟悉情况的消息人士周一对路透称,这家神秘竞标人其实就是戴尔.Quest周一披露,从这家神秘竞标方收到提高后的报价,即以每股27.50美元现金收购.但Quest仍未公开这家买方的身份.

路透5月25日曾报导称,戴尔计划以每股23-26美元收购Quest.由于收购谈判没有公开,该消息人士要求匿名.

戴尔周一拒绝置评,未能立即联系到Quest发言人.

Insight Venture Partners收购财团稍早报出的价格是接近21.7亿美元,或每股25.75美元,低于戴尔最新报价.

Quest股价周一收涨5.6%至27.7美元,暗示投资者预计还会有新的还价.戴尔股价下跌2%至11.9美元.(完)