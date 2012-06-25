〔货币市场〕美国利率互换本月大涨,显示市场对央行寄予厚望

美国债市：公债发行日程表
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路透纽约6月25日电---美国利率互换本月大涨,尽管西班牙公债等风险较高的欧洲债券收益率(殖利率)上升.有些人担心,这可能显示市场过于相信央行阻止欧洲债务危机蔓延的能力.
被视为银行信贷风险指标的两年期利率互换USD2YTS=TWEB利差周一缩窄至22.50个基点,本月初的时候为38个基点.
互换利差从6月1日开始不断收窄,显示其以前与西班牙、意大利和其它欧洲二线国家公债利差之间的强烈相关性消失.这些公债利差都在恶化.
美国银行的利率策略师Ralph Axel表示,"市场越来越相信央行将采取一切必要措施,他们不仅将采取行动,而且能够有效防止出现任何融资及流动性问题."
"一旦这种信心消失,则可能导致互换利差大幅变宽,不过我不知道是否会发生这种情况,"他说.
他建议启动可能受益于两年期互换利差从20个基点左右开始变宽的交易,指出这些水准接近其历史性较窄水准,如果再度发生信心危机,利差可能变宽.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。