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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 06:55 BJT

〔货币市场〕美国利率互换本月大涨,显示市场对央行寄予厚望

路透纽约6月25日电---美国利率互换本月大涨,尽管西班牙公债等风险较高的欧洲债券收益率(殖利率)上升.有些人担心,这可能显示市场过于相信央行阻止欧洲债务危机蔓延的能力.

被视为银行信贷风险指标的两年期利率互换USD2YTS=TWEB利差周一缩窄至22.50个基点,本月初的时候为38个基点.

互换利差从6月1日开始不断收窄,显示其以前与西班牙、意大利和其它欧洲二线国家公债利差之间的强烈相关性消失.这些公债利差都在恶化.

美国银行的利率策略师Ralph Axel表示,"市场越来越相信央行将采取一切必要措施,他们不仅将采取行动,而且能够有效防止出现任何融资及流动性问题."

"一旦这种信心消失,则可能导致互换利差大幅变宽,不过我不知道是否会发生这种情况,"他说.

他建议启动可能受益于两年期互换利差从20个基点左右开始变宽的交易,指出这些水准接近其历史性较窄水准,如果再度发生信心危机,利差可能变宽.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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