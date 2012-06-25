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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 06:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆形成偏空外包日线型态,回到之前水准

2220GMT

* 市场风险偏好下降,因欧元区不确定性成为主导因素,且美国利率较低也拖累美元/日圆

* 美国账户在伦敦市场执行一笔较大的欧元/日圆卖单

* 导致美元/日圆出现偏空外包日线型态(outside day),且未能守于云区之内

* 动量指标好坏不一,进口商可能居于主导地位

--编译 郑茵;审校 张荻

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