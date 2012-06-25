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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 06:44 BJT

全球外汇市场6月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,随后财务大臣安住淳举行记者会

0600 - 德国7月GFK消费者信心指数

0645 - 法国6月消费者信心

0800 - 意大利4月零售销售

0830 - 英国5月公共部门收支短差和净借款

0900 - 意大利5月薪资涨幅

-- - 2012年世界银行业与金融峰会

-- - 国际金融协会年会

1145 - 美国6月23日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国6月23日当周Redbook连锁店销售

1300 - 美国4月标普/Case-Shiller房价指数

1400 - 美国经济谘商会6月消费者信心指数

1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数

1430 - 美国达拉斯联邦储备银行6月服务业指数

-- - 美国5月建筑许可修正值

2245 - 新西兰5月进出口与贸易收支(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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