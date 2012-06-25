版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 06:53 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在99.00上方的关键支撑位承压

2237GMT

* 欧元/日圆未能守住101.64(2012年跌势的38.2%回档位),为下行趋势打开大门

* 欧元区不确定性引起的避险心态拖累非美元货币兑日圆

* 一美国账户在伦敦市场执行一笔大规模卖单,令欧元/日圆跌1.3%

* 之前的100.35/45支撑位现在成为初步阻力位

* 若跌破99.00,则下看97.90(6月涨势的61.8%回档位)

--编译 郑茵;审校 张荻

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐