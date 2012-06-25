《美国上市公司业绩公布日程表》--6月26日

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。