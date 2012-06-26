〔金砖国家〕6月25日股汇市收盘纵览

路透6月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月25日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.42%,报904.15点.
中国股市:沪综指周一收挫1.63%至逾五个月新低,连续第四个交易日下跌.欧元区形势未明以及国内经济减速忧虑持续发酵,同时市场扩容压力加剧,内外交困令个股再度全面下跌.沪综指.SSEC收报2,224.114点,下跌36.763点,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.上海A股成交额为543亿元人民币,上交易日为544亿元.[.SSCN]
香港股市:中国内地股市周一录得三周以来最大单日跌幅,推动香港市场收盘转跌,市场在大型中资金融股拖累下跌破技术支撑位,预示未来将进一步走低.香港市场成交接近年内低位,而沪市成交较20日均值低20%.恒生指数.HSI收低0.5%,报18,897.5点,脱离日低,但位于10月至2月升势50%的费波纳奇回档位下方,该回档位目前位于18,963点附近.[.HKCN]
中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一逆转收升.在早盘创出近七个月新低后,大型银行于午后集中抛售美元.交易员认为,这或显示央行仍存有较为明显的支撑人民币汇价意图.受中间价大幅低开影响,早盘购汇力量强劲,人民币一度创出近七个月以来盘中新低;不过午后则明显上行.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水396点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4029元.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指周一连续第二个交易日下跌,此前政府意在帮助卢比从纪录低位反弹的举措未能成功刺激投资者,后者期待更进一步的行动.指标BSE指数.BSESN下跌0.53%,收报16,882.16点,稍早一度上涨0.93%.[.BO]
印度汇市:印度央行宣布一系列措施,来支撑陷入困境的卢比.措施包括将外资投资公债上限上调50亿美元至200亿美元[ID:nL3E8HP1TW].印度卢比兑美元在措施公布前一度升至56.37,之后在本地盘收在57.01/02,接近上周五纪录低点57.32.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,261.890点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.72%至679.34点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.14%至33.3150;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.31%,报41.5950.
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巴西股市:拉丁美洲股市周一连续第三天下跌,因投资者担心巴西原油生产商Petrobras获利,且怀疑欧洲政策制定者是否能在本周峰会上推出举措以解决其债务危机.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌2.95%,收报53,805.38点.[ID:nL2E8HP6WM]
巴西汇市:拉美货币周一下挫,因市场担忧欧洲领导人在本周稍晚举行的峰会上无法遏制欧元区债务危机的进一步蔓延及其对全球经济前景的拖累.惟巴西雷亚尔兑美元BRBY逆势上涨,因担心央行出手干预.2120GMT时上涨0.06%,报2.0660.6月迄今已下跌了2.2%,年初迄今跌幅在9.4%左右.[ID:nL2E8HPF5H]
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南非股市:南非股市周一下跌,包括Impala Platinum(IMPJ.J)和African Rainbow Minerals(ARIJ.J)在内的矿业类股受挫,因有关全球经济放缓的担忧徘徊不去,大宗商品前景堪忧.综合指数.JALSH下跌0.87%,报33,821.98点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.85%,报29,770.45点.[ID:nL6E8HP9UZ]
南非汇市:南非兰特兑美元周一下跌1.4%至三周低位,因欧元区债务问题不确定性打压全球投资者对风险较高新兴市场资产的兴趣.截至1505GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.5015.[ZAR/][ID:nL6E8HP960](完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍