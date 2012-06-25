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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 07:24 BJT

《汇市简讯》欧盟峰会及半年度末资金流动,或令美元/韩元走势扑朔迷离

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* 美元/韩元场外交易料开报约1,162.5,此前隔夜市场NDF报1,165-1,167

* 亚洲市场延续隔夜走势,因市场押注欧盟峰会将令人失望

* 日圆自然而然地成为最大受益者,美国公债紧随其后

* 全周市场走势料较为波动,这是"峰会"前通常的情况

* 美元/韩元可能维持在近期1,155-1,175区间

* 本地因素起第二位作用--半年度末的资金流动情况应有利于韩元

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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