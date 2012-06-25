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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 07:23 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日持平,因船运活动低迷

路透6月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第二个交易日持平,因船运活动仍然低迷.

波罗的海乾散货运价指数持平于978点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升5点或0.43%,至1,160点.

海岬型船舶日均获利上涨21美元,至3,591美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

现货铁矿石价格本周可能难以扩大涨幅,由于中国钢铁市场持续不振,致使供过于求,交易商对铁矿石价格重启近期十日升势的憧憬恐落空.

"虽然钢铁价格仍然不振,但有报导显示,中国交易商押注钢铁产量高企将迫使钢厂在现货市场补充库存,"RS Platou Markets分析师在一份报告中表示.

"不过,如果钢铁价格持续走软,市场人气可能再度转向,迫使钢厂控制产量."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.1%至1,026点,日均获利下降173美元至8,172美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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