〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日持平,因船运活动低迷

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第二个交易日持平,因船运活动仍然低迷.
波罗的海乾散货运价指数持平于978点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升5点或0.43%,至1,160点.
海岬型船舶日均获利上涨21美元,至3,591美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
现货铁矿石价格本周可能难以扩大涨幅,由于中国钢铁市场持续不振,致使供过于求,交易商对铁矿石价格重启近期十日升势的憧憬恐落空.
"虽然钢铁价格仍然不振,但有报导显示,中国交易商押注钢铁产量高企将迫使钢厂在现货市场补充库存,"RS Platou Markets分析师在一份报告中表示.
"不过,如果钢铁价格持续走软,市场人气可能再度转向,迫使钢厂控制产量."
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.1%至1,026点,日均获利下降173美元至8,172美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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