英国情报官员称基地组织欲借阿拉伯之春国家立足

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路透伦敦6月25日电（记者 Guy Faulconbridge）---英国军情五处负责人乔纳森·埃文斯（Jonathan Evans）周一称，基地组织成员利用阿拉伯之春颠覆的国家作为基地，训练激进的西方青年，准备对英国进行袭击。

这是埃文斯近两年来首次公开发表言论。他指出，阿拉伯之春有望帮助建立更加民主的中东，但是基地组织再次试图在阿拉伯世界占据一席之地。20世纪90年代，基地组织从阿拉伯国家迁往阿富汗，随后又在塔利班倒台后迁往巴基斯坦。

“如今，阿拉伯世界的部分国家再次成为基地组织的沃土。”

埃文斯表示，“少数可能成为圣战者的英国公民也前往阿拉伯国家寻求培训和从事武装活动的机会，正如在索马里和也门的所作所为。一些人将回到英国，并构成威胁。”

“这种新形势令人担忧，并可能恶化。”

埃文斯指出，伦敦奥运会的准备工作进展良好，但对英国的敌人来说，这是个有吸引力的目标。

“毫无疑问，一些恐怖组织曾考虑是否可以发动袭击。”埃文斯说道。（完）