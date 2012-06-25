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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 07:37 BJT

《汇市简讯》印度央行过于谨慎,错失扭转卢比弱势的机会

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* 昨日当局宣布的阻止印度卢比走弱的举措显得不够坚决,在市场上遭遇可悲的失败

* 美元/印度卢比从56.70涨至57.12,最终在亚洲市场收盘仅略低于该水准

* 股市投资者用脚投票--印度股市盘中一度上涨0.9%,最终却收低0.5%

* 市场对这类"小儿科"举措不感兴趣,投资者继续夺门而逃

* 场外交易美元/印度卢比料开报约56.93,此前隔夜NDF交易报57.35-60

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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