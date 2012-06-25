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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 07:46 BJT

《汇市简讯》美元/台币再度叩问30.00大门

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* 店头市场美元/台币开报约29.98,此前隔夜时段无本金交割远期外汇(NDF)交易报29.97-99

* 预计台湾央行早盘将会在场,设法阻止美元升破30.00台币

* 本周市场走势应会比较混乱,因适逢月末/季末/半年末,资金流动会令情况变得扑朔迷离

* 欧盟峰会决定大势,但失望情绪已经在市场积聚

--编译 郑茵;审校 程琳

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