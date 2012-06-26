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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 08:12 BJT

****欧洲经济指标预测--6月26日-7月3日****

路透6月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月25日当周--------------------------------

6月26日(二)

0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指数 5月 -- 1.41

0600 德国GfK消费者信心指数 7月 5.6 5.7

0645 法国消费者信心 6月 89 90

0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.7%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 赤字29 盈余232.4

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 净借入142.5 净盈余188.1

0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.4%

6月27日(三)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 持平 -0.2%

(较上年同期) +1.8% +1.9%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.7% -0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

0800 意大利企业信心 6月 85.5 86.2

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 10 21

6月28日(四)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3%

(较上年同期) -0.7% -0.7%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 0.5 0

未经季节调整的失业人口(万人) 280 290

经季节调整的失业率 6.7% 6.7%

经季节调整的失业人口(万人) -- 287.2

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字90 赤字84.5

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -0.1% -0.1%

0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.1% 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

HICP(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +3.4% +3.5%

0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.89 负0.77

欧元区经济景气指数 89.5 90.6

欧元区工业景气指数 负12.0 负11.3

欧元区服务业景气指数 负6.0 负4.9

欧元区消费者景气指数 负19.6 负19.3

消费者通胀预期指数 -- 22.6

6月28-29日

2301 英国GFK消费者信心指数 6月 负29 负29

6月29日(五)

0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%

(较上年同期) +1.0% -3.8%

0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%

0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平

0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%

M3货供额 +2.3% +2.5%

民间贷款 +0.1% +0.3%

0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%

--------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月2日(一)

0715 瑞士零售销售 5月 -- +0.1%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 -- 45.4

0743 意大利Markit制造业PMI 6月 -- 44.8

0748 法国Markit制造业PMI 6月 -- 45.3

0753 德国制造业PMI 6月 -- 44.7

0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 -- 44.8

0800 意大利失业率 5月 -- 10.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9

0900 欧元区失业率 5月 -- 11.0%

7月2-6日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.5%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.1%

7月3日(二)

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加3

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11

抵押贷款批准件数(千件) -- 51.8

M4货供额(较前月) -- 1.1%

0830 英国建筑业PMI 6月 -- 54.4

0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -- 持平

(较上年同期) -- +2.6% (完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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