欧洲经济指标预测--6月26日-7月3日****

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透6月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月26日(二)
0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指数 5月 -- 1.41
0600 德国GfK消费者信心指数 7月 5.6 5.7
0645 法国消费者信心 6月 89 90
0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 赤字29 盈余232.4
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 净借入142.5 净盈余188.1
0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
6月27日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 持平 -0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.7% -0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0800 意大利企业信心 6月 85.5 86.2
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 10 21
6月28日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 6月 0.5 0
未经季节调整的失业人口(万人) 280 290
经季节调整的失业率 6.7% 6.7%
经季节调整的失业人口(万人) -- 287.2
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字90 赤字84.5
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.1% 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.89 负0.77
欧元区经济景气指数 89.5 90.6
欧元区工业景气指数 负12.0 负11.3
欧元区服务业景气指数 负6.0 负4.9
欧元区消费者景气指数 负19.6 负19.3
消费者通胀预期指数 -- 22.6
6月28-29日
2301 英国GFK消费者信心指数 6月 负29 负29
6月29日(五)
0530 法国GDP(较上季) 第一季修正值 -- 持平
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +0.6%
(较上年同期) +1.0% -3.8%
0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.6%
0645 法国PPI(较前月) 5月 -0.5% 持平
0700 瑞士KOF领先指标 6月 0.85 0.81
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 5月 -- +2.7%
M3货供额 +2.3% +2.5%
民间贷款 +0.1% +0.3%
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 6月 +2.4% +2.4%
--------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月2日(一)
0715 瑞士零售销售 5月 -- +0.1%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 6月 -- 45.4
0743 意大利Markit制造业PMI 6月 -- 44.8
0748 法国Markit制造业PMI 6月 -- 45.3
0753 德国制造业PMI 6月 -- 44.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 -- 44.8
0800 意大利失业率 5月 -- 10.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 6月 -- 45.9
0900 欧元区失业率 5月 -- 11.0%
7月2-6日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.5%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.1%
7月3日(二)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加3
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.8
M4货供额(较前月) -- 1.1%
0830 英国建筑业PMI 6月 -- 54.4
0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +2.6% (完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
威瑞森通讯(威讯，Verizon Communications) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选