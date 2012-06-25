《中国报摘》--中国证券报6月26日

* 头版头条:

--截止25日,上半年中国IPO募集资金695亿元人民币,不到去年同期1,607亿元的一半.业内人士认为,超级大盘股的缺席,无疑是上半年IPO募集资金大减的重要原因之一.

* 其他:

--中国人大常委会近日将首次审议证券投资基金法修订草案.业内人士指出,草案看点主要在于对私募基金作出专门规定和公募基金组织形式多样化等方面.

--记者评论称,在估值不高,政策积极的大背景下,目前市场仍处于中型底部区域,短期有必要保持谨慎,但过分悲观显然不可取.

--权威人士透露,华夏基金和易方达基金的港股ETF产品有望本周内获批,相关各方已完成技术准备,只待获批后发行.

--国家发改委称,国家调控生猪价格取得初步成效,建议养殖户进一步调整养殖结构,适当缩减能繁母猪饲养,减少后备母猪的补栏.

--首钢股份(000959.SZ)拟增发收购迁钢资产的议案未能获得股东大会通过,重组方案被否对公司未来业绩将是雪上加霜.

--ST金杯(600609.SS)拟出资不高于1亿元收购香港启发公司60%股权,后者持有俄罗斯一间汽车厂资产.公司将通过对原厂设备的改造,实现在俄制造和销售金杯轻型卡车.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]