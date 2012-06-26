〔西班牙评等〕穆迪调降西班牙评等后下调该国多家银行评级(更新版)＝2

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
不过穆迪的声明指出,周一调降后该银行的评级仍比西班牙主权评级Baa3高出一个级距,因该银行具有地理多元性的优势,且在西班牙主权债务方面的风险敞口可控.
西班牙国际银行在包括巴西在内的整个拉丁美洲拥有大量业务.该银行在新兴市场的敞口,帮助抵消了发达经济体成长迟滞的拖累.其中的许多新兴市场正在成长.
穆迪亦将Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(BBVA.MC)(BBVA.N)的评级从A3下调至Baa3,勉强高于垃圾级.上月申请援助的Bankia(BKIA.MC)一路跌至投机级,从Baa3下降至Ba2.
西班牙周一早些时候正式请求欧洲救助其债务高企的银行业,但因缺乏细节重燃投资者对其金融业的疑虑.
分析师称,欧元区第四大经济体要想摆脱衰退将十分艰难,除非该国银行业的问题得到解决.西班牙已变为债务危机的焦点.
之前穆迪曾在5月下调西班牙16家银行的评级.
房地产荣景破灭后,西班牙银行业充斥坏账.(完)
--编译 洪曦/兰秀娟;审校 张涛
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。