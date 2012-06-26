〔西班牙评等〕穆迪调降西班牙评等后下调该国多家银行评级(更新版)＝2

不过穆迪的声明指出,周一调降后该银行的评级仍比西班牙主权评级Baa3高出一个级距,因该银行具有地理多元性的优势,且在西班牙主权债务方面的风险敞口可控.

西班牙国际银行在包括巴西在内的整个拉丁美洲拥有大量业务.该银行在新兴市场的敞口,帮助抵消了发达经济体成长迟滞的拖累.其中的许多新兴市场正在成长.

穆迪亦将Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(BBVA.MC)(BBVA.N)的评级从A3下调至Baa3,勉强高于垃圾级.上月申请援助的Bankia(BKIA.MC)一路跌至投机级,从Baa3下降至Ba2.

西班牙周一早些时候正式请求欧洲救助其债务高企的银行业,但因缺乏细节重燃投资者对其金融业的疑虑.

分析师称,欧元区第四大经济体要想摆脱衰退将十分艰难,除非该国银行业的问题得到解决.西班牙已变为债务危机的焦点.

之前穆迪曾在5月下调西班牙16家银行的评级.

房地产荣景破灭后,西班牙银行业充斥坏账.(完)