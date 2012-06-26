〔中国个股〕首钢股份拟增发收购迁钢资产的议案未获股东大会通过

路透上海6月26日电---中国大型钢厂北京首钢股份有限公司(000959.SZ)周二公告称,拟增发收购迁钢资产的议案未能获得股东大会通过.议案需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,而与此次重组直接相关的议案通过率约65%,重组方案距离成功只差分毫.

根据重组方案,公司拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂,与母公司首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约180亿元人民币.[ID:nSB1230492]

中国证券报指出,重组方案被否意味着从2010年10月就开始筹划的重组事宜面临推倒重来的尴尬,对首钢股份未来的业绩更是雪上加霜.由于老厂区的停产以及冷轧及线材产品销售价格的下降,首钢股份一季度亏损1.51亿元.

同时,首钢股份的重组方案一直伴随着各种质疑和波折.先是迁钢"户口"问题迟迟得不到解决,其后上市公司小股东对于首钢搬迁后原厂房的土地归属及补偿多有质疑,草案公布后小股东还对迁钢的优异业绩提出疑问,怀疑首钢股份通过关联交易蓄意做高迁钢业绩.

首钢股份上周四(21日)收报2.9元,过去一个月下跌3.65%.(完)

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