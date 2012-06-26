《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

**上海证券报**
--保监会公布数据,保险资金5月新增投资534.348亿元人民币,而银行存款和新增投资相当,为546.26亿元.
--河南出台楼市微调新政,明确"认房不认贷",支持购买首套房,并原则给予基准利率下浮30%幅度内的优惠.
--自权威人士处获悉,保监会将全面收紧保险中介市场准入门槛.除将保险代理,经纪公司的最低注册资本从1,000万元提高至5,000万元外,还将股权限定于汽车相关企业,银行邮政企业,保险公司这三大类.
**人民日报**
--湖南省人大常委会日前审议通过《湖南省信息化条例(修订),其中规定:任何单位和个人不得非法窃取或披露、出售信息.对于违规的单位可罚款5万至10万元(人民币),个人则可罚1万至3万元.
**第一财经日报**
--投资122亿元的徐工集团四大生产基地投产,达产后将新增总产能近400亿元.
--中国船舶工业协会数据显示,今年1-5月,受全球船舶市场继续低迷的影响,中国造船完工量等三大指标同比下降,其中5月承接新船订单量为217万载重吨,较上月有所回升,但同比仍有大幅下滑.
--知情人士透露,阿里巴巴集团已与国开行就贷款20亿美元达成一致,国开行将提供两笔贷款,首期10亿美元,期限三年;第二笔10亿美元为四年期.
--国家邮政局发布2012年获快递业务经营许可的首批260家公司名单,京东商城旗下公司在列.
--消息人士称,上海银行H股IPO承销商选聘已到最后冲刺阶段,共有18家投行参与投标,最快将在6月底确定团队名单.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/黄运涛; 审校
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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