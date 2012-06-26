版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 08:33 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆隔夜大跌,料在转换线-基准线之间徘徊

2356GMT

* 欧元/日圆隔夜下挫,跌至一目均衡云区转换线下方

* 预料本周末的欧盟峰会不会产生实际成果,令欧元承压

* 欧元/日圆已进入转换线-基准线之间的相对较大区间

* 今天的转换线和基准线分别在100.34和98.85,预计在此区间内徘徊.(完)

--编译 肖群英;审校

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐