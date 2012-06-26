《欧洲金融焦点》欧盟峰会前市场怀疑情绪料推高西班牙借贷成本

* 西班牙将标售最多30亿欧元规模的短期公债

* 借贷成本预计将升至去年11月迄今高位

* 西班牙财政部标债将依赖国内支持

* 标售结果将在0840GMT左右公布

路透马德里6月26日电---西班牙短期借贷利率周二有可能升至超过六个月来最高水平,投资者怀疑欧元区领导人是否已准备好采取坚决措施来应对地区问题,因此将要求得到更高的回报.

西班牙周一正式向欧洲请求援助该国银行业,援助规模最多为1,000亿欧元.[ID:nSB1630174].但此举未能消除市场对于该国如何修复财政的怀疑.多数人担心,西班牙正滑向程度较深且时间持久的经济衰退.

西班牙财政部周二将标售规模在20亿到30亿欧元(25亿-38亿美元)间的三个月和六个月期国库券.尽管需求料将坚挺,其中多数来自于国内银行,但马德里当局有可能被迫需要支付较高成本.

周一,西班牙三个月期国库券收益率在二级市场报1.8%左右,六个月期报2.7%左右,几乎是5月标售时得标利率的两倍,也是去年11月以来最高.

意大利日内稍后将标售零息债券和通胀保值债券.欧盟将于周四、周五举行峰会.

"我们预计这次峰会不会有任何能扫除市场疑虑的成果.在扩大欧洲纾困基金和西班牙银行业救助计划方面,可能会有一些明确信息,但整个峰会还是有让人失望的风险."法国农业信贷银行策略师Orlando Green说道.