《印度金融焦点》政府推出提振卢比新举措,然力度不大市场并不买账

路透孟买/新德里6月25日电---印度周一宣布支撑卢比的措施,包括将外资投资政府公债的上限提高50亿美元,但寄望更强力度行动来支撑卢比的市场对此却感到失望.上周五卢比触及纪录低位.

在央行上调债券购买额度上限至200亿美元并宣布其他相对次要的举措后,卢比削减稍早因寄望更强力度行动而录得的涨幅.印度股市则挫跌.

Westpac驻新加坡资深外汇分析师,"嗯,这不是市场期待的'震慑'行动,只是我们要看看其他宣布的措施. 对美元兑卢比走高不感到意外."

"如果他们不能解决围绕资本流动的长期性问题,并提高国内零售业竞争从而帮助降低通胀压力,那么我想市场只会感到失望."

这是印度决策者为解决经济信心下滑而最新祭出的举措.3月当季印度经济成长率为九年来最低.

今年以来,卢比延续2011年中开始的跌势并屡创纪录新低,年内迄今跌约7%,为路透观察到的亚洲表现最差货币.

在卢比又一次刷新低点后,印度财政部长慕克吉于上周六表示将于周一公布应对跌势的措施,从而激发市场的大肆揣摩.

慕克吉的讲话似乎让印度决策部门措手不及.慕克吉将于周二离任,参加总统一职的角逐.在印度,总统职位主要具有象征性意义.

三位通常应该知晓此类计划的财政部官员周末表示,并不清楚这些措施.

在位于新德里的财政部,官员们在时长超过三个小时的会议上匆忙进出.一度有一位与会者称,官员们自己都在试图"搞清楚"要做什么.

里昂证券分析师Rajeev Malik在客户报告中称,"政府又一次毫无必要地吊高了市场的胃口,却只是让其失望."