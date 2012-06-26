〔香港新股〕上海银行H股承销商选秀"进行时",6月底确定入选名单--报载

路透上海6月26日电---继中国上海银行宣布其H股上市计划后,第一财经日报周二报导称,上海银行H股上市承销商选聘已到最后冲刺阶段,共有18家投行参与投标，最快将在6月底确定团队名单.

报导并称此次上海银行招标包括五个项目,即投行业务、电子银行、另类投资、私人银行和H股IPO承销;18家投行均参与了H股IPO竞标.

根据第一财经的报导,包括高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)、花旗(C.N)、中金、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、建银国际、工银国际等在内的18家机构参与了此次投标.

一位参与其中的投行人士透露,鉴于国内商业银行上市承销商竞争较激烈,投行的竞标过程"并不好过".并且上海银行还提出最多按三年分期支付承销费用的方案.

"如果不能在承销团队中担任主要角色,而只是做财务顾问、合规顾问等这样的小角色,一些投行可能会选择退出."上述投行人士称,"据了解,因为是H股上市,所以上海银行方面更倾向于外资投行."

同时多位投行人士表示,建银国际很可能成为"那四分之一",高盛、汇丰的"胜算也较大."

而上海银行H股上市并非高枕无忧,一位接近监管层人士就透露:"上海银行A股上市搁浅多年,而证监会拟出台的中小银行上市指引还无时间表,监管层未必会对上海银行先放行H股IPO."

值得注意的是,2010年12月,鉴于A股上市困难重重,重庆农商行03618.HK登陆H股市场,并由此成为在香港上市的第一家内地农商行和区域性银行,同时也是内地首家上市的农商行.

但上述接近监管层人士认为当时重庆农商行H股上市推得很强势,这一H股上市路径未必可复制.

上海银行管理层此前表示,该行的目标是按照监管要求尽早上市,期望能在A股和H股同步上市,近期启动H股上市计划并不是A股上市计划的代替.[ID:nSB1502750](完)