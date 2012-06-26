〔欧洲政经〕索罗斯称德国必须改变反对态度--金融时报

路透伦敦6月26日电---国际基金经理人索罗斯周二表示,在迅速成立欧洲财政和银行联盟的问题上,德国必须改变其"不可以"的政策态度.

索罗斯在金融时报的一篇观点文章中表示,德国总理梅克尔对减轻西班牙和意大利风险溢价过高压力的所有提案都表示反对.

索罗斯称,由于德国方面的反对,本周欧盟领导人峰会料有可能"惨淡收场",欧元区其它地区将缺乏足够强大的防火墙来使其免受希腊可能退出的冲击.

"这样或许满足了德国狭隘的自身利益,但将创造出一个与开放社会极为不同的欧洲...这将使德国成为一个帝国的中心,使'外围国家'永远陷入从属地位."索罗斯表示.

索罗斯称,有必要建立一个欧洲财政当局,再由该机构与欧洲央行(ECB)合作设立一支债务削减基金,买入并持有大部分意大利和西班牙的未到期债券.

减债基金将"透过发售欧洲国库券来融资,并将低价融资的好处传递给有需要的国家."索罗斯表示.

他敦促梅克尔放弃政治联盟应先于完全成熟的财政和银行联盟而建立这一"不切实际和不合理的"观点.

"上述三个联盟应循序渐进地同步发展."索罗斯说.(完)