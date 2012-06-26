更正:〔东京汇市〕欧元/美元在近两周低位,对欧盟峰会解决危机的期望减弱

(更正:因译文有误,内文第四段应为欧元支撑位料接近6月12日低点约"1.2443"美元,非"1.2433")

* 欧元承压,因市场对欧盟峰会期望渐淡

* 欧元/美元目前支撑位在1.2443美元附近

* 日圆脱离两个月低点

路透东京6月26日电---欧元兑美元周二接近两周低位并处于守势,因投资者日益担心即将到来的欧盟峰会对于解决地区债务危机帮助不大.

在广泛的避险情绪扶助下,日圆兑美元从两个月低点急速回升.不过,日本首相野田佳彦的增税计划面临阻挠,这种政治不确定性可能打击到日圆.

欧元兑美元EUR=一度低见1.24713美元,为6月12日来最低;最新报1.2505,较纽约尾盘持平.

欧元支撑位料接近6月12日低点约1.2443美元.若跌破该水准,或将测试6月1日触及的两年低点1.2288.

德国总理梅克尔周一向希望欧元区发行共同债券的金融市场泼了冷水,称这个想法"从经济角度讲是错误的",会"适得其反". [ID:nST0468224]

希腊新任财长周一因身体欠安为由请辞,打乱了新政府重新谈判国际纾困条款的计划.而总理萨马拉斯自己才刚进行了修复视网膜的眼部手术,称其不会出席峰会.

塞浦路斯成为第五个向欧盟请求援助的欧元区国家,此举凸显出欧洲未能遏制不断深化的债务危机,即便塞浦路斯的经济规模不会造成什么太大影响.

西班牙也正式请求至多1,000亿欧元(1,250亿美元)欧元区救助款,以对其债务缠身的银行业进行资本重组,但该国表示金融救助的最终规模将在稍后敲定.

这些情势均冲击有关欧洲决策者在6月28-29日峰会上会拿出有力举措应对危机的憧憬.该危机目前不仅威胁着西班牙,并对欧元区第三大经济体意大利构成威胁.

"昨日在亚洲市场,人们表示将静待峰会.但这种等待正在变得几乎毫无意义,"三井住友银行首席策略师宇野大介表示.

欧元兑日圆EURJPY=R跌破100日圆,报99.72,周一曾下跌超过1%.

美元兑日圆JPY=跌至79.74日圆,脱离周一触及的两个月高点80.63日圆;美元在周线图上未能站稳云区顶部80.41上方的关键水平,是个空头讯号.

不过,有些市场人士认为日圆可能会遭逢压力,因为若有许多执政党议员反对提高消费税的计画,首相野田可能会被迫提前举行选举.

野田的调高消费税法案料可在周二获得国会同意,但这要归功于两大主要反对党的支持.

但在有些执政党议员威胁投下反对票并退党的情况下,野田面临失去国会多数席次的风险,可能导致提前选举.(完)

--编译 洪曦/程琳/王翔琼/李婷仪;审校 艾茂林/张涛/龚芳

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