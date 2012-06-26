《汇市简讯》资金撤离欧洲股市预示欧元/美元下跌

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对于想在每一次欧元区峰会前后跌宕起伏的新闻标题之外寻求欧元交易线索的投资者而言,股市资金流动可提供一个潜在的中期触发因素.

据瑞银集团资金流动数据,外国投资者纷纷逃离欧元区,上周抛售了价值20亿美元的欧元区股票,卖出规模为2008年7月以来最大.

这应给看跌欧元的投资者带来一些希望,他们曾对欧元/美元一直持稳在1.25下方感到沮丧.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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