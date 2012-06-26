《汇市简讯》资金撤离欧洲股市预示欧元/美元下跌

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
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对于想在每一次欧元区峰会前后跌宕起伏的新闻标题之外寻求欧元交易线索的投资者而言,股市资金流动可提供一个潜在的中期触发因素.
据瑞银集团资金流动数据,外国投资者纷纷逃离欧元区,上周抛售了价值20亿美元的欧元区股票,卖出规模为2008年7月以来最大.
这应给看跌欧元的投资者带来一些希望,他们曾对欧元/美元一直持稳在1.25下方感到沮丧.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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