〔中国公开市场〕逆回购重现以缓流动性饥渴,但资金紧平衡局面恐难改(更新版)

(新增交易员评论及央行公告)

* 今日进行950亿元14天期逆回购

* 逆回购逾六周后重现,以缓半年末资金压力

* 中标利率4.2%低于二级市场,显央行稳定市场利率意图

* 流动性或有所好转,但资金紧平衡局面难改

路透上海6月26日电---半年末中国银行间市场资金面日趋紧张,中国央行及时出手相助,公开市场逆回购逾六周后重现,以缓解机构的资金饥渴.

市场人士认为,今日的逆回购操作或助市场流动性有所好转,但半年末银行在调整指标压力下仍将谨慎起见,融出资金意愿难有明显回升,资金紧平衡的局面恐还将延续.

央行公告显示,今日招标的950亿元14天期逆回购,中标利率4.20%.央行最近一次进行公开逆回购操作是在5月10日,为240亿元七天期逆回购,中标利率3.30%.

而除了950亿元公开招标的逆回购外,市场上还有传闻称央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但目前尚无法得到证实.

"多多少少会好一点了,但量还不是很多,不足以解决(资金紧张)根本问题,月末到下月初可能还是紧平衡,"华东一银行交易员称.

她并指出,除了半年末时点的压力外,各家银行突击揽储,可能会导致下次例行补缴存款准备金时(7月5日)面临较大压力,因此资金偏紧的格局或延续到下月初,央行此次选择进行14天逆回购,可能也有跨过上述时点的考虑.

此次逆回购的利率低于二级市场同期限回购水平,亦体现了央行稳定市场利率的意图.北京一银行交易员表示,"4.2%还行吧,比(银行间市场)14天回购(利率)低."

北京时间10:47,银行间市场14天期质押式回购加权利率CN14DRP=CFXS报4.8156%,较上日的4.7406%续升.

央行上周公开市场共净投放550亿元,为连续第三周净投放.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作.91天正回购中标利率为3.05%,与前周持平;28天正回购利率为2.75%亦与前周持平.此前两周,央行公开市场分别净投放20亿元和360亿元.[ID:nSB1624204]

今年以来,央行公开市场央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.央行曾于5月7日-5月11日当周内,在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.[ID:nSB1537434]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 950

央票到期 30

正回购到期 700 (完)

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