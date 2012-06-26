《交易视点》中国转债配置价值仍一般,重工转债可适量增持--中金

路透北京6月26日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，转债配置价值仍一般，虽然面值支撑下下跌空间有限，但仍要承受较高的机会成本，仅用作调节仓位和行业分散度。

然而，中行等大盘转债已临近97元价值线，投资者可以重新关注低吸机会。重工转债在105元价位上有一定认同度，投资者可以考虑适量增持，但短期难以转入强势，建议留有余地，等待业绩等利空兑现。

**策略观点**

资金面紧张之下，所有风险资产都是受害者，转债也难免。

上周，多数个券都出现了一定的调整，而我们较早的建议减持三大盘转债，近期也强调歌华、深机、中海等个券没有追涨价值甚至可以减持。在这里，我们重申对近期低价转债上涨不完全认同。

合理的地方在于机会成本降低（债市想象力降低、质押回购放开）后估值应有修复，以及债底提升推动。但不合理的地方在于，转债与正股走势背离过于明显。

估值显示投资者对其正股未来表现存在很高的预期，但这似乎与股票投资者存在“预期差”，也遭遇了股市下跌这一现实的打击。这种高估值透支未来表现，要么股市上涨时滞涨，要么股市反弹预期破灭后转债补跌。

简言之，这些个券配置价值仍一般，虽然面值支撑下下跌空间有限，但仍要承受较高的机会成本，仅用作调节仓位和行业分散度。

反过来，中行等大盘转债经过近日下跌已经临近97元价值线，投资者可以重新关注低吸机会。重工转债在105元价位上有一定的认同度，投资者可以考虑适量增持，但短期难以转入强势，建议留有余地，等待业绩等利空兑现。

此外，如果投资者希望博弈股市探底反弹，新券重工转债和流动性好的大盘转债还是较好的选择。而电力转债经过前期上涨后，可能将经历一段震荡期，趋势上仍看好。

**热点个券**

重工转债：实际上市表现充满了波折。“绝对价位”较低的前提下，长期配置价值仍被我们所看好。但短期看，鉴于业绩风险等因素，该转债表现还难有太高期待。

建仓该转债首先要有较低的绝对价位，或者说安全边际，这是其配置价值的前提；其次建仓周期也要稍长，提防一级市场资金退出和正股业绩风险，等待股市整体和正股反弹契机出现。

105元价位该转债明显得到一定的认同度。但仍建议投资者在介入力度上仍留有余地，半仓左右为宜，等待申购资金套现、股市和正股调整或转债供给出现之中的逢低介入机会。

国投、川投转债：折旧变更将对二滩公司当期业绩有正面影响，幅度在0.04 元左右。预计电力板块冲高后面临震荡，但仍将保持整体向上趋势。基于对转债估值和正股业绩高成长故事，我们更强调国投转债的配置价值。主营业务为水电和多晶硅的川投转债风险稍大。(完)

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