《交易视点》中国债市投资趋势将从信用利差转向期限利差--中金

路透北京6月26日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，中短期信用债相对于中长期利率债的收益率优势已经不明显，在追逐息差的压力下，未来一段时间无论是配置盘还是交易盘都会逐步从信用利差转向期限利差，推动收益率曲线再次平坦化。

中长期利率债年内收益率仍有下行空间，每一轮收益率的回调都是较好的买入机会，近期流动性趋紧对市场带来的冲击只是暂时的，未来随着通胀的继续回落以及降息降准的实施，收益率曲线将再次平坦化下移。

**下半年M2增速可能反弹,但广义M2、社会融资总量增速将继续下降**

今年以来尽管央行公布的M2增速保持平稳，但广义M2以及社会融资总量的增速却持续下降，两者的背离与脱媒化速度放缓、部分理财资金回到银行表内有关。

下半年随着市场利率的进一步回落以及存款利率的上浮，理财资金回表的趋势仍将持续，所以M2增速出现一定程度的反弹是有可能的，但我们应该更关注广义M2的变化，因为它能够更全面的反映货币增速。

广义M2主要由外汇占款和贷款两部分决定，贷款方面，如果央行大幅降息并且放松对地方融资平台的贷款限制，那么下半年贷款增量接近上半年、全年达到9万亿是有可能的，在这种情形下贷款增速会反弹0.5-1个百分点；

而如果央行仅保持适度放松的力度，那么下半年贷款增量将低于上半年，全年按8万亿算贷款增速将进一步下降1个百分点。

外汇占款方面，年初以来受结汇意愿下降的影响增长异常乏力，下半年即使贸易顺差出现季节性回升，但人民币仍难以形成升值预期，外汇占款全年的增量很可能将显着低于我们年初的预期，预计在0.5-1万亿之间，增速仅有2-4%。

总体来看，下半年贷款增速的反弹难以弥补外汇占款增速的下降，广义M2增速在下半年仍将维持下降的趋势，或至少难以回升至14%以上，这也预示着明年的通胀将维持在低位。

**欧洲经济去杠杆,美元趋势性走强**

尽管希腊近期退出欧元区的概率下降，但欧债危机并没有结束，和几年前的美国次贷危机类似，欧元区经济正处于去杠杆阶段，除非财政政策能够大幅放松，否则仅靠宽松的货币政策无法刺激经济复苏。

欧洲经济要摆脱低迷的状态，在财政政策和利率工具放松空间都有限的情况下，让欧元贬值是较为有效的方式，这意味着任何推动美元走弱的措施如QE3都无法提升欧洲的竞争力，从根本上改善欧洲经济。

即使美联储推出QE3，由于美国经济复苏较欧洲更加稳健，所以欧元也很难反弹至原来的高点，美元指数在未来较长时间内都可能保持在80以上，相应地油价和大宗商品价格难以出现显着反弹，有利于稳定国内的通胀预期，债市不存在系统性的风险。

**从信用利差收窄到期限利差变平**

银行业绩增长来自于资产规模扩张以及息差空间保护，由于资产规模扩张放缓，银行追求更高息差的压力上升。

在债券投资方面，银行为了获得更高息差，有两种方法：一是增加长期利率债的配置，通过提高组合久期来提高收益率，二是增加中短期信用债的配置，通过提高风险权重来提高收益率。

年初以来，信用利差持续缩小，而期限利差持续扩大，显示追逐息差的方式主要通过后者来完成，市场更愿意承担信用风险，而对利率风险更加谨慎。今年上半年M2增速一直维持在低位，收益率曲线仍然经历了陡峭化的过程，实际上已经提前反映了市场对下半年货币信贷增速回升的预期。

不过参照历史的对应关系来看，如果M2增速不能反弹至15%以上，那么期限利差继续扩大的可能性并不大。相反随着信用利差的大幅下降和期限利差的大幅上升，中短期信用债相对于中长期利率债的收益率优势已经不明显，我们预计在追逐息差的压力下，未来一段时间无论是配置盘还是交易盘都会逐步从信用利差转向期限利差，推动收益率曲线再次平坦化。

对于中长期利率债而言，我们坚信年内收益率仍有下行空间，每一轮收益率的回调都是较好的买入机会，近期流动性趋紧对市场带来的冲击只是暂时的，未来随着通胀的继续回落以及降息降准的实施，收益率曲线将再次平坦化下移。(完)

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