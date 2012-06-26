《热点透视》美国热钱的新宠:加拿大和日本银行业

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 兰秀娟

路透纽约6月25日电---美国货币市场基金有了新宠:加拿大和日本的银行业者.很难去责怪这些基金寻求更为安全的避风港,并急着撤离欧元区.但这些基金的新欢得记住,不要变得过份依赖这种顺风顺水的融资来源.

评级机构惠誉公布的最新调查显示,货币市场基金5月对加拿大及日本银行业者的风险敞口增加,占所管理6,380亿美元资产的逾22%.去年同期,这一比例仅为13%,2008年同期还不足5%.在惠誉统计吸收货币市场资金量最多的上市银行名单中,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)及澳洲国民银行(NAB.AX)双双挤入前三甲.2010年,法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)(BNPP.PA)及法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)名列前茅,2007年时美国银行业巨擘花旗集团(Citigroup)(C.N)(C.N)及摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)名列榜首.

在美元供应紧俏时,这种资金是受到欢迎的,但就像已经发生在美国及法国银行业者的经验,货币市场投资者一看到苗头不对,很快就会拔腿落跑.在短短一年内,他们已把欧元区风险敞口大砍了67%,这种急速撤退的方式,迫使美国联邦储备理事会(美联储,FED)不得不介入,以确保欧洲银行业系统拥有充足的美元来维持运行.

其次,美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛正决心要使货币市场更加安全.已提出改革举措将有助于实现这一目标,例如,允许基金净值浮动,而不是固定为1美元,或规定业者提高资本缓冲.但像这样的产业改革亦将降低投资者把宝贵现金放在货币市场基金的意愿.如此一来将使货币市场基金用于海外放贷的美元更少.

长期来看,这种基本上等于热钱的资金有所降温,将给全球金融带来更大的稳定.但对那些变得太放心依赖货币市场的银行来说,这仍然可能会一记当头棒喝.(完)