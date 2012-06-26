修正:〔东京美债〕公债价格在新债发行前持稳,料继续受到支撑

(更正:最后一段应为,美联储周一"卖出"83.7亿美元公债,非"标售".更正译文用词)
路透东京6月26日电---美国公债价格周二在亚洲市场持稳,市场料将继续受到支撑,因投资者怀疑欧洲解决债务危机的能力.本周还将有更多公债发行.
美国财政部周二将发行350亿美元两年期公债US2YTWI=TWEB,周三和周四将先后发行350亿美元五年期和290亿美元七年期公债.
"随着市场关注欧洲的问题,本周的更多美债发行料将获得追捧,"SMBC日兴证券资深市场分析师(山鸟)津洋树说.
欧洲领导人将于周四和周五在布鲁塞尔举行峰会,这将是欧盟领导人为化解欧债危机而举行的第20次峰会.
投资者将关注本周进行的意大利和西班牙公债标售,以判断市场对两国继续筹资偿债能力的信心.
指标10年期美债US10YT=RR收益率(殖利率)报1.61%,与周一美国尾盘持平,但低于周一东京时段的1.65%.
30年期公债US30YT=RR收益率报2.68%,亦与美国尾盘齐平,而低于周一东京时段的2.74%.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一卖出83.7亿美元2014年3月至2014年10月间到期的公债,作为卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激计划的一部分.(完)
--编译 程琳/肖群英;审校 张若琪/孙茉莉
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