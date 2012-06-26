〔中国外贸〕将朝着更好方向发展,全年10%增长目标可以实现--商务部

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透北京6月26日电---中国商务部发言人周二表示,中国外贸预计会朝着更好方向发展,全年10%的进出口增长目标可以实现.
该发言人指出,虽然5月贸易数据有所回升,但不能对其过度乐观."不过全年外贸形势发展在预料之中,正朝更好方向发展."
海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.这给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.(完)
--发稿 尹嫄婷;撰写 宿泱韫;审校 乔艳红
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。