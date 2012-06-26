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货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 10:43 BJT

〔中国外贸〕将朝着更好方向发展,全年10%增长目标可以实现--商务部

路透北京6月26日电---中国商务部发言人周二表示,中国外贸预计会朝着更好方向发展,全年10%的进出口增长目标可以实现.

该发言人指出,虽然5月贸易数据有所回升,但不能对其过度乐观."不过全年外贸形势发展在预料之中,正朝更好方向发展."

海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.这给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.(完)

--发稿 尹嫄婷;撰写 宿泱韫;审校 乔艳红

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