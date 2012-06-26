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货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 16:46 BJT

〔表格〕英国5月公共部门净借款155.8亿英镑,高于市场预估

路透伦敦6月26日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国5月公共部门收支盈余为44.23亿英镑,上年同期为短差21.15亿英镑

* 5月公共部门净借款为155.8亿英镑(预估为净借款142.5亿英镑),上年同期为净借款123.26亿英镑

(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

5月 4月/5月 4月/5月

2012年 2012年 2011年

公共部门收支短差(PSNCR) -4.423 -27.634 -4.084

公共部门净借款(PSNB) 15.580 -4.350 18.751 (完)

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--编译 艾茂林;审校 白云

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