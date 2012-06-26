〔美国个股〕Facebook任命首席运营官Sheryl Sandberg为公司首位女董事

路透旧金山6月25日电---Facebook(FB.O)周一任命首席运营官Sheryl Sandberg担任董事,成为该公司董事会的首位女董事.董事会目前包括七名男性成员.

Sandberg现年42岁,2008年离开谷歌(GOOG.O)并接管Facebook业务运作.

数年来,Sandberg一直是最严厉批评矽谷高层职位性别失衡的人士之一.她在指导该社交网络公司5月上市时发挥了核心作用.

Sandberg得到晋升,正值Facebook寻求展现更成熟的形象之际.

"在运营Facebook方面,Sheryl一直是我的搭档,且是数年来公司成长并且取得成功的核心力量,"扎克伯格在声明中表示,"她对于公司使命和长期机遇的理解,以及在Facebook和其他上市公司董事会的工作经验,使她成为我们董事会的合适人选."(完)