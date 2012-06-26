〔中国外汇〕3月末外债余额为7,512.61亿美元,较去年末增加8.1%--外管局

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透北京6月26日电---中国外管局周二公布,截至3月末中国外债余额为7,512.61亿美元,较去年末增加8.1%.
外管局网站刊发新闻稿并称,其中,登记外债余额为4,801.61亿美元,企业间贸易信贷余额为2,711亿美元.
若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,935.59亿美元,短期外债余额为5,577.02亿美元.
登记外债余额中,美元债务占76.67%;日圆债务和欧元债务分别占7.05%和占8.23%.
外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)
欲了解详情,请点选中国外管局(here)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
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