〔中国外汇〕3月末外债余额为7,512.61亿美元,较去年末增加8.1%--外管局

若从债务期限结构看,中长期外债余额为1,935.59亿美元,短期外债余额为5,577.02亿美元.

外管局此前公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元.外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.(完)